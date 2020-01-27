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Çin'in uzun yeni yıl tatili virüsü yayabilir
Haber Giriş:
27 Ocak 2020 Pazartesi 10:22
Korona virüsüyle boğuşan Çin, yeni yılını kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar için 415 milyonu aşkın kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Tabii salgın, endişeleri de artırmış durumda. Uzmanlara göre, seyahat yoğunluğu virüsü daha da yaygınlaştırabilir.
Çin'in uzun yeni yıl tatili virüsü yayabilir
Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 10:23
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