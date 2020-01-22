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Brexit İngiltere’ye pahalıya patlıyor
22 Ocak 2020 Çarşamba 11:12 -
Son Güncelleme
22 Ocak 2020 Çarşamba 11:14
İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrılmak için gün sayıyor. Tabii süreç devam edecek. Ancak Brexit'le gelen karmaşa, ülke ekonomisine zarar veriyor. Brexit maliyeti, İngiltere’nin AB’ye toplam katkısına neredeyse yaklaştı.
Brexit İngiltere’ye pahalıya patlıyor
Etiketler:
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci
İngiltere
Brexit
Avrupa Birliği
AB
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