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Bloomberg yarışa hızlı girdi
Haber Giriş:
31 Ocak 2020 Cuma 11:30
Seçimlere gitmeye hazırlanan ABD'de Başkan Trump'ın çoğunlukla sosyal medyada diline doladığı rakiplerine son günlerde Bloomberg de eklendi. Bloomberg ise hem kampanyası için daha çok para harcamaya hem de kısmen de olsa desteğini artırmaya başladı.
Bloomberg yarışa hızlı girdi
Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 11:31
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