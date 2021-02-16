Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Arap Baharı'nın arkasındaki haklı sebepler hala devam ediyor
Arap Baharı'nın önemli figürlerinden Mısırlı muhalif Eymen Nur, 10'uncu yıl dönümünde bu süreci değerlendirdi. Arap ülkelerinde yaşanan ayaklanmaların arkasında haklı sebepler olduğunu vurgulayan Nur, "Bu sebepler hala devam ediyor" dedi.
Son Haberler
- 16:05
- 15:34
- 15:38
- 15:59
- 16:03
Sıradaki Haber
Savaş yıllarında orduya yardım için satılan yüzükler: Cihadiye
Yükleniyor lütfen bekleyiniz