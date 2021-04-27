Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 13:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amerikalılar internet suçlarına milyarlarca dolar kaybediyor
Koronavirüs pandemisiyle geçen 2020 yılında ABD kamuoyundan siber suçlarla ilgili rekor sayıda şikayet geldi. COVID-19'la ilgili dolandırıcılıkların da olduğu 800 bine yakın şikayetin Amerikalılara maliyeti 4,2 milyar dolar.
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