Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'nin güney sınırında gözaltına alınan çocuk sayısı yeniden arttı
ABD-Meksika sınırında ailesinden koparılan, alıkonulan, ağlayan ya da yalnız başına mücadele veren çocukları sık sık gördük. Trump'tan sonra Biden yönetiminde de göçmenler için değişen bir şey yok. Gözaltına alınan çocuk sayısı ise tekrar artıyor.
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