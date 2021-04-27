Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 13:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD ile Rusya arasında kronikleşen ihtilaflar
Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle 1990'lı yılların başından itibaren farklı bir rotaya giren ABD-Rusya ilişkileri en kötü dönemini yaşıyor. İki ülke arasında yaşanan birçok sorun bu noktaya gelinmesinde rol oynadı. Sorunların başlıklarını derledik.
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