Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD dış yardımları 2019'da en çok nereye gitti?
ABD geçen yıl rekor sayıda bomba atarak sivil ölümlerine neden olduğu Afganistan'a yine 2019'da en çok yardımı yaptı. ABD dış yardımlarında genel olarak düşüş var ancak listenin ilk sıralarında askeri yardımlar ve işgal edilen ülkeler yer alıyor.
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