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Gündem
AA 16.09.2023 19:59

Zorunlu arabuluculuk için 15 günde 14 bin 385 başvuru

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı hukuk uyuşmazlıklarının giderilmesi için 1 Eylül'de hayata geçirilen zorunlu arabuluculuk uygulamasına 15 günde 14 bin 385 başvurunun yapıldığını açıkladı.

Zorunlu arabuluculuk için 15 günde 14 bin 385 başvuru

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Eylül'de başlatılan zorunlu arabuluculuk sistemi ile tarafların yıllarca süren davalardan kurtularak dostane ve barışçıl bir çözüme kavuştuklarını belirtti.

Anlaşma sağlanamadığında 2 saatlik arabuluculuk ücretinin devlet tarafından karşılandığını anımsatan Tunç, "Anlaşmalar sayesinde taraflar maddi ve manevi olarak yıpranmadan serbest iradeleri ile aralarındaki uyuşmazlığı sonlandırarak toplumsal barışa hizmet ediyorlar, hem de yargının iş yükü azalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

1 Eylül'den itibaren ilk 15 günde, kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 12 bin 1, ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı 1241, kat mülkiyeti uyuşmazlıklarından kaynaklı 893, komşuluk hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklı 114, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 68 başvuru olmak üzere yeni alanlarda toplamda 14 bin 385 başvuru yapıldığını kaydetti.

Paylaşımında, sonuçlanan bazı arabuluculuk görüşmelerine de yer veren Tunç, "İşte, anlaşmayla sonuçlanan arabuluculuk görüşmeleri sonunda memnuniyetlerini bizlere ileten vatandaşlarımızdan bazıları" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
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