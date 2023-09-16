Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası devam ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'yi depreme dayanıklı hale getirmek ve olası bir depremde zararları en aza indirmek için dün başlayan şurada, kentsel dönüşümün önündeki engellerin kalkması ve sürecin hızlandırılması için toplantılar gerçekleştiriliyor.

Koordinatörlüğünü Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'nun yaptığı toplantılarda, kentsel dönüşümün önündeki engellere yönelik hukuki düzenlemeler, ülkeyi depreme hazırlayacak yasanın altyapısını oluşturacak konular görüşülüyor. Komisyonlarda ele alınan konular, yeni yasama yılında Meclis Genel Kurulu'na sunularak yeni Kentsel Dönüşüm ve Deprem Yasası’nın yol haritası belirlenecek.

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Komisyonlar 6 başlık altında görüşüyor

Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu'nda kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve Deprem Yasası'nın en geniş ve kapsayıcı haliyle çıkarılması adına görüşmeler yapılıyor.

Kentsel Dönüşümde Finansmana Yönelik Stratejiler Komisyonu'nda krediler, fonlar, sertifikalar ve kamu özel sektör ortaklığı, konut sigortası, muafiyet ve desteklerle ilgili değerlendirmeler ele alınırken, Kentsel Dönüşümün Önceliklendirilmesine Yönelik Stratejiler Komisyonu'nda ise zemin özelliklerinden yapısal özelliklere, imar hakkı yetersizliklerinden hak sahiplerinin talep ve beklentilerine kadar birçok faktörün, kentsel dönüşümün önceliklendirme kriterlerine olan etkisi mercek altına alınıyor.

Konut Arzına Yönelik Stratejiler Komisyonu'nda dönüşüm sürecinde ne kadar konutun nerelerde arz edileceği, bilimsel veriler ışığında incelenirken konutların üretim maliyetleri ve imar hakkının yetersiz olduğu durumlarda ne tür modellerin üretileceği üzerine de fikir alışverişinde bulunuluyor.

Kamuoyu Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Stratejiler Komisyonu'nda depremlere ve doğal afetlere ilişkin farkındalık oluşturma çalışmalarını yürütmek için medya ayağındaki çalışmaları koordine ediliyor, medyanın süreçteki aktif rolü ele alınıyor.

İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Stratejiler Komisyonu'nda ise olası Marmara depreminden en çok etkilenmesi beklenen İstanbul'u depreme hazırlamak için yapılması gerekenler masaya yatırılarak riskli yapı stokunun hızla eritilmesi ve vatandaşların güvenli konutlara taşınması hedefleniyor.