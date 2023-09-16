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HABER GİRİŞ
16.09.2023 15:58
, 16.09.2023 15:59
SON GÜNCELLEME
16.09.2023 15:59
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Terörle Mücadele
Milli Savunma Bakanlığı
Türk Silahlı Kuvvetleri
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