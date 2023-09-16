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Gündem
AA 16.09.2023 14:23

CHP İzmir İl Kongresi'nde arbede: Toplantıya ara verildi

CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde çarşaf ve blok listeyle seçime gitmek isteyen gruplar arasında arbede çıktı, toplantıya ara verildi.

CHP İzmir İl Kongresi'nde arbede: Toplantıya ara verildi
[Fotograf: AA]

Fuar İzmir'de düzenlenen kongre, parti genel başkanlığı için adaylıklarını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel ve Örsan Kunter Öymen, milletvekilleri ve delegelerin katılımıyla başladı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partililer olarak birbirleriyle rakip değil "çıtayı daha yukarıya koyma yarışındaki yoldaşlar olarak" bir arada bulunduklarını söyledi.

Aslanoğlu, "Bu kongrede sadece il örgütünü, yönetimi seçmeyecek İzmir duruşuyla tüm Türkiye'ye mesaj vereceğiz. Yaklaşan yerel seçimler öncesi gücümüze güç katacağız." dedi.

 

Divan başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre'nin seçildiği kongrede genel başkan adayları Özel ve Öymen birer konuşma yaptı.

CHP İzmir İl Kongresi'nde arbede: Toplantıya ara verildi

Konuşmaların ardından divana, seçimin blok liste ile yapılması için önerge verildi. Bu sırada bir grup partili slogan atarak kürsüye yürüdü. Grubu sakinleştirmek isteyen Zeynel Emre, "CHP'ye bu yakışmaz, yerinize oturun, sakin olun. Tüm kameralar sizi çekiyor." uyarısında bulundu.

Seçime çarşaf liste ile gidilmesini isteyen taraflarla blok liste taraftarları arasındaki gerginlik arbedeye dönüştü. Yumruklaşmaların yaşandığı arbede sırasında protokol bölümünün önündeki sehpa, sandalye ve masaların devrildiği görüldü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araya girmesi ile salondaki gerginlik son buldu. Protokol üyeleri salon dışına alındı ve toplantıya ara verildi.

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