İnsan Ticareti Raporu ABD'nin ikiyüzlüğünü ortaya koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda güncelleme yaptı.

Dışişleri Bakanlığı söz konusu rapora sert tepki gösterdi.

"Türkiye’nin insan ticaretinin önlenmesi konusundaki kaydadeğer çabalarının gözardı edilmesi esefle karşılanmıştır. Türkiye, insan ticareti suçunun önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermekte; bu çerçevede, ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir."

Dışişleri Bakanlığı ABD'nin çocukları zorla silah altına alan PKK/YPG terör örgütüne desteğine dikkat çekti:

"Çocukları zorla silah altına alan PKK/YPG terör örgütüne askeri ve mali destek sağlayan ABD’nin, Türkiye'ye karalamada bulunmadan önce, bu gerçekle yüzleşmesi beklenirdi."

Raporlara rağmen ikiyüzlü tutum

ABD yönetimi, savaş suçu işlediği uluslararası raporlara defalarca yansıyan terör örgütü SDG/YPG ile ortaklığa devam ediyor.

Gelin ABD'nin terör örgütleri ve raporlara karşı ikiyüzlülüğüne beraber bakalım...

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin talebiyle 2022'de Genel Sekreter makamı tarafından hazırlanan rapor terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları silah altına almaya devam ettiğini ortaya koydu.

BM Genel Sekreteri Guterres SDG/YPG/PKK isimlerini telaffuz ederek, tüm bilgilerin teyitli olduğunu ve derin endişe duyduğunu söylemişti.

"BM'nin raporunu görmedim, yorum yapamam"

TRT Haber, BM raporundaki bu ayrıntıları SDG/YPG ile ortaklık yapan ABD Savunma Bakanlığı'na sormuştu.

Savunma Bakanlığı sözcüsü General Ryder raporu görmediğini iddia ederek konuyla ilgili soruyu geçiştirmişti:

"Raporu görmedim. Yorum yapamam. Söyleyebileceğim şey SDG'nin güvenilir ortak olduğu. Biraz tarihe gitmek isterseniz, 2014'te insanların kafasını kesen DEAŞ Bağdat’ın yarısını Suriye’nin çoğunu kontrol ederken işledikleri insan hakları ihlallerini konuşabiliriz. Ama şu anda bu raporu görmediğim için yorum yapamam."

"Kınıyoruz ancak yorum yapamayız"

BM, SDG/YPG’nin çocuk asker kullandığı, PKK/YPG'nin çocukları kaçırıp öldürdüğüne dair rapor yayımlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise SDG/YPG'nin çocukları askere almasını kınadıklarını ancak SDG ile ABD'nin olası eylemi hakkında yorum yapmayacağını söylemişti.

ABD'den YPG'ye destek devam ediyor

ABD terör örgütünü korumaya devam ediyor. Pentagon Sözcüsü, terör örgütü PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile ABD askerlerinin aynı araçta olması hakkında konuşmuştu.

ABD askerlerinin, PKK ile ilişkisi sebebiyle Türkiye için meşru hedef olan terör örgütü elebaşına eşlik etmesinin, kendilerini endişelendirip endişelendirmediği sorusu üzerine sözcü, "kaygı duymadıklarını" söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Ryder, 2014’ten bu yana Suriye’de "SDG" ismini kullanan YPG terör örgütüyle iş birliği yaptıklarını belirtmişti.

Ryder, aksi yöndeki resmi raporlara karşın, "Suriye Demokratik Güçleri" adını verdikleri örgütün PKK olmadığını iddia etmişti.

Raporlar Ryder'ın yanıtını yalanlıyor

ABD'den gelen resmi raporlar ve beyanlar da Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder'ın yanıtını yalanlıyor.

ABD Kongresine araştırma servisinin sunduğu raporda PKK ile YPG arasındaki bağlantıya yer verilmişti.

CIA ve ABD Ulusal İstihbarat Servisi de Kongre'ye bu ilişkiyi belirten bir rapor sunmuştu.

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford "PKK ve YPG arasında çok büyük fark yok" ifadelerini kullanmıştı.

"2022'de PKK Suriye'de 1200'den fazla çocuğu silahlı kadrosuna aldı"

BM, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de Suriye'de 1200'den fazla çocuğu silahlı kadrosuna aldığını raporladı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, YPG/PKK ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna aldığı kaydedildi.

PKK/YPG'lı teröristler, Temmuz 2023'te, Haseke il merkezinden 6, Kamışlı ilçesinden 7, Halep’te Münbiç'ten 4 ve Şeyh Maksud Mahallesi'nden de 1 çocuğu kaçırmıştı.

Birleşmiş Milletler’in 5 Haziran 2023 tarihli “Çocuklar ve silahlı çatışma” konulu yıllık resmi raporuna göre, Terör örgütü PKK/YPG'nin çocuklara yönelik istismarının arttı ve Suriye'nin kuzeyinde çatışma alanlarında kullanılan çocuk sayısının geçen seneye göre üç kat artarak 1287'e ulaştı.

Teröristlere hem silah desteği hem de teröristlerle tatbikat

Tüm bunlara rağmen ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye silah desteğine devam ederken, teröristlerle beraber tatbikat yapmayı da ihmal etmiyor.

ABD ordusu, temmuz ayında Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üslere yaklaşık 100 araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.

ABD ordusu 6, 8, 22 ve 25 Ocak ile 19, 20 Haziran tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.

ABD'den Kamışlı'da teröristlere silahlı eğitim

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle 15-17 Ağustos'ta ortak silahlı tatbikat düzenledi.

Ortak silahlı tatbikatta uçaksavarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.

[ABD ordusu ile PKK/YPG'li teröristlerin Kamışlı'da tatbikatı | Fotoğraf: AA]

ABD Ordusu, Haseke’de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG’ye askeri eğitim veriyor.

ABD Savunma Bakanlığının 2023 mali yılı belgelerinde, ABD tarafından Suriye’de PKK/YPG terör örgütüne büyük miktarlarda silah ve ekipman tedarikinin yanı sıra örgüt saflarına 3 bin 500 kişinin katılmasının sağlanması planlandığı belirtilmişti.

Belgelerde, Suriye’de ABD’nin desteklediği gruplara ise 183 milyon dolar ayrılması dikkati çekmişti.

Suriye ile ilgili kısımda, ABD’nin Suriye’nin kuzey ve doğusunda SDG ismini kullanan PKK/YPG ve ülkenin güneyinde Mugavir et-Tavra adlı muhalif bir grubun 2023 eğit-donat fonundan yararlanacağına işaret edildi.

Maaşlı sayısı 16 binden 19 bin 500'e çıkacak

Belgeye göre, 2023'te Pentagon, hapishane korumaları dahil toplam 3 bin 500 kişiyi daha terör örgütü PKK/YPG'nin saflarına katmayı planlıyor; böylece Suriye’de Pentagon bütçesinden maaş alanların sayısının 16 binden 19 bin 500’e çıkarılmış olacak.

Raporlara rağmen ortaklık devam ediyor

Suriye’deki iki örgüte silah olarak 4 bin AK-47 tüfek (Kalaşnikof), 100 doçka ve 432 PKM tipi makineli tüfek verileceği belirtilirken bunların kaçının, SDG ismini kullanan PKK/YPG terör örgütüne gideceği açıklanmadı.

Belgede örgütlere ayrıca 3 milyon 439 bin dolar değerinde aralarında el bombalarının da bulunduğu çeşitli mühimmat verileceği bilgisine yer verildi.