Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" denildi.