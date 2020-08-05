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Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist gözaltına alındı.
Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" denildi.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist daha gözaltına alındı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2020
Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/Sw3sf8nUfx
Etiketler: son dakika MSB terörle mücadele zeytin dalı bölgesiSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 11:58
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