Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Şerbel Vehbe ile dün meydana gelen patlamayla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Çavuşoğlu, Lübnan halkına da başsağlığı dileklerini iletti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lübnan'ın her zaman yanında olduğunu da belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, dün akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, patlamada 100 kişinin öldüğünü, 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.