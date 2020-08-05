Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanı Dereli görevden alındı
Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli görevden alındı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK Başkanı Osman Dereli'nin görevden alındığı duyruldu.
Şu an Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı görevini Hayrettin Kurt yürütüyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 10:25
Son Haberler
- 10:24
- 10:34
- 09:57
- 10:02
- 09:39
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akıllı ulaşım sistemleri genelgesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz