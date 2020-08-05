Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı Twitter adresinden uyarılarına devam ediyor.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Her adımda risk mesafesini ayarlayın" ifadelerini kullandı.

Koca, ayrıca bir de maske görseli paylaştı.

"Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz"

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan dün paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 46 bin 249 test yapıldı. Bu kapsamda bin 83 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Dün 18 hasta vefat etti, 994 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466, toplam vaka sayısı 234 bin 934, toplam vefat sayısı 5 bin 765, toplam iyileşen hasta sayısı 218 bin 491 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.