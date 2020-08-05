Babasının Türkiye'ye getirilerek tedavisinin Trabzon'da yapılmasını talep ettiklerini belirten Yılmaz, emeği geçen yetkililere ve devlet büyüklerine teşekkür etti.

Yılmaz'ın kızı Ahsen Yılmaz, babasının Rusya'da COVID-19 teşhisi konularak tedaviye alındığını öğrendikten sonra Dışişleri Bakanlığı ve Moskova Büyükelçiliği'yle görüştüğünü söyledi.

Trabzon Havalimanı'na inen uçaktan sağlık ekiplerince alınan Yılmaz, ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Bunun üzerine Yılmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın girişimleriyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Trabzon'dan Rusya'ya giden ve 26 Temmuz'da rahatsızlanması üzerine Rusya'nın Volgograd kentinde gittiği hastanede COVID-19 teşhisi konularak tedavi altına alınan 60 yaşındaki tır şoförü Kemal Yılmaz'ın ailesi, tedavisinin Trabzon'da yapılması yönünde talepte bulundu.

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