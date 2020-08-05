Dışişleri Bakanığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin (AİÖK) raporuna ilişkin bilgiler verildi.

AİÖK'nin, 10-23 Mayıs 2017'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği 7'nci dönemsel ziyaret ve 6-17 Mayıs 2019'da düzenlediği "ad hoc" ziyarete ilişkin hazırladığı raporlar ve bu raporlara dair Türkiye'nin görüşlerinin, hükümetin verdiği izin doğrultusunda bugün AİÖK tarafından yayımlandığı belirtildi.

Belgelere AİÖK'ün internet sitesinden ulaşılabildiği vurgulanan açıklamada, "Ülkemiz, Avrupa Konseyinin bağımsız denetim mekanizmalarına ve taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde bu mekanizmalarla iş birliğine önem atfetmektedir. AİÖK’ün söz konusu ziyaret raporunun ve hükümet görüşlerimizin yayımlanması da bu anlayışı ortaya koymaktadır" sözleri kullanıldı.