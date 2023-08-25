Az Bulutlu 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.08.2023 11:16

Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK Zeytin Dalı Harekatı
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu: Olası bir depremde İstanbul için tahliye planlarımız var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:29
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
11:08
Hollanda'da 2015'ten bu yana yaklaşık 100 kişi polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti
10:47
İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı
11:00
Bakan Uraloğlu: Olası bir depremde İstanbul için tahliye planlarımız var
10:41
Sahte 100 dolarla alışveriş yaptı: Hem ürünleri hem para üstünü aldı
11:08
Muğla'da UMKE gönüllülerine komando eğitimi
Gurbetçiler yaşadıkları ülkelere bagajları dolu dönüyor
Gurbetçiler yaşadıkları ülkelere bagajları dolu dönüyor
FOTO FOKUS
Dinamitle patlatılan 16 katlı rezidans yerle bir oldu
Dinamitle patlatılan 16 katlı rezidans yerle bir oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ