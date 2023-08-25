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HABER GİRİŞ
25.08.2023 11:16
, 25.08.2023 11:18
SON GÜNCELLEME
25.08.2023 11:18
Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Terör Örgütü
Terörle Mücadele
PKK/YPG
PKK/KCK
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