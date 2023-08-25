HSK yeni kurulan mahkeme ve hakimliklerin yargı çevrelerini belirledi

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, yeni kurulan Keşan İnfaz Hakimliğinin yargı çevresi Keşan Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece İnfaz Hakimliğinin yargı çevresi Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi, Soma İnfaz Hakimliğinin yargı çevresi Soma Ağır Ceza Mahkemesi, Tatvan İnfaz Hakimliğinin yargı çevresi ise Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi olarak belirlendi.

Ağır ceza mahkemesi kurulması nedeniyle Tatvan, Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarıldı. Tatvan Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Hizan ilçeleri oldu.

Ayrıca Küçükçekmece İş Mahkemelerinin yargı çevresinde Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar yer aldı.