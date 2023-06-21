Zehir tacirlerine "Yüzüncü Yıl" darbesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde "Yüzüncü Yıl Operasyonu" gerçekleştirildi.

1025 hedefe yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

952 şüphelinin yakalandığı operasyonda, çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi.

"Mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz"

Operasyonu sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Başta gençlerimiz olmak üzere, geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu satıcılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, 11 kilo 931 gram esrar, 12 kilo 18 gram eroin, 40 gram kokain, 24 kilo 313 gram bonzai, 5 kilo 901 gram metamfetamin, 11 bin 857 kenevir bitkisi, çok miktarda Ecstasy captagon sentetik ecza ele geçirildi.

Ayrıca, 62 adet tabanca, 31 adet tüfek, 43 adet hassas terazi, 211 bin 154 lira para ele geçirildi.