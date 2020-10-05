Haber Giriş: Kaynak: AA
Yüz yüze eğitimde yeni dönem 12 Ekim'de başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, Twitter'dan "#okullaracılıyor" etiketi ile yaptığı paylaşımda, okullarda daha çok öğrenciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin yarın saat 11.00'de basın açıklaması yapacak.
Etiketler: ziya selçuk yüz yüze eğitim son dakika okullar ne zaman açılıyor okula kimler başlıyor 12 ekimSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 23:04
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun'dan uluslararası topluma çağrı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz