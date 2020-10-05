İletişim Başkanı Altun'dan uluslararası topluma çağrı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dağlık Karabağ konusunda çağrıda bulunarak, "Uluslararası toplum yasa dışı işgal karşısında artık sessiz kalamaz." dedi.
Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgali ve son yaşanan gelişmelerle ilgili İletişim Başkanlığı bilgilendirici bir video hazırladı.
30 yıldır devam eden Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü ancak Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, haklı davasında kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındadır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 5, 2020
Uluslararası toplum yasa dışı işgal karşısında artık sessiz kalamaz. pic.twitter.com/v6ihqw4UwR
Videoyu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun uluslararası topluma seslenerek "30 yıldır devam eden Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü ancak Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, haklı davasında kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. Uluslararası toplum yasa dışı işgal karşısında artık sessiz kalamaz." dedi.