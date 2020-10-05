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Son 24 saatte 1603 yeni hasta
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Covid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 1320 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 286 bin 370'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız." dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 20:06
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