Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemizi hizmet siyasetinde yarışılan bir iklime taşıdık.

Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hizmete sunduk. Dün 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de burada Yusufeli Barajı'nın ilerleyişini ve diğer eserlerin açılışının gururunu yaşıyoruz.

Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun şekilde hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Onun için de cumartesi, pazar günlerini de artık kısıtlama noktasında serbest olarak ilan ettik.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve daha kararlıyız. Türkiye, asıl insani duruşuyla salgın sürecinde tüm dünyaya göstermiştir. Birliğimize beraberliğimize sahip çıktığımız sürece bizi yolumuzdan alı koyacak hiçbir engel görmüyoruz.

Ülkemizin kalkınma mücadelesinde barajların sembolik bir önemi vardır. Bu ülke yıllarca sularının kontrolsüzce topraklarından akıp gitmesini izlemiştir. Tarım arazileri susuzluktan çatlarken yağış dönemlerinde seller önüne gelen herşeyi alıp götürürken Türkiye'nin bileklerine geri kalmışlık prangası vurulmuşken biz Türkiye'nin geleceği için savaşıyorduk.

18 yılda 585 yeni barajı ülkemize kazandırdık.

Ayrıntılar gelecek...

Yusufeli Barajı

Bittiğinde gövde yüksekliği 275 metreye ulaşacak. Bu özelliğiyle Türkiye'nin en büyüğü, dünyada ise üçüncü sırada olacak. Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Artvin Yusufeli Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Son yapılacak işlemle barajda, toplam 3 milyon metreküplük beton dökülmüş olacak. 4 milyon metreküp gövde betonuna sahip yapıda, böylece yüzde 75'lik kısım da tamamlanıyor.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak.

Yusufeli Barajı'nda, 2,13 milyar metreküp su depolanacak. 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretilecek.

Yıllık 1,5 milyar lira ekonomiye katkı yapacak olan baraj sayesinde, 2,5 milyon kişinin de enerji ihtiyacı karşılanacak.

Bittiğinde gövde yüksekliği 275 metre olacak Yusufeli Barajı'nda 211 metreye ulaşıldı. Dev eser, 7 yılda kendini amorti edecek.