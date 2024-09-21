Yusuf Tekin: Pazartesi itibarıyla 30 bin temizlik personeli alınacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

Okullarda temizlik görevlisi konusuna değinen Bakan Tekin, "45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik görevlisi bulunuyor. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı" dedi.

Bakan Tekin, ilave personel sorununun çözüleceğini şu sözlerle açıkladı:

"Pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz."