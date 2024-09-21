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Gündem
TRT Haber 21.09.2024 08:52

Gümrük Muhafaza'dan uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 6 tonun üzerinde kıyılmış tütün, yüz binlerce sigara filtresi ve kağıdı ile kaçak ticarette kullanılmak üzere binlerce koli ticari eşya ele geçirdi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise 28 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza'dan uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi tarafından yürütülen risk analizi ve istihbari çalışmalar kapsamında İzmir'de şüpheli bir depo takibe alındı.

Depoda artan olağan dışı hareketlilik üzerine, etrafı alüminyum saçlarla çevrili korunaklı depoda fiziki arama gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından depoya yapılan baskında piyasa sürülmek üzere hazırlanan 6,1 ton kıyılmış tütün, 487 bin 200 adet sigara filtresi, 851 rulo sigara kâğıdı ve kaçak eşyaların pazarlanmasında kullanılmak üzere 3 bin 200 adet koli ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturmaya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

Kapıkule'de 28 kilogram kokain ele geçirildi

Ayrıca, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve yolcu kontrolleri çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir araç takibe alındı.

Fiziki müdahalesiz kontrol kapsamında x-ray taramasından geçirilen aracın bagaj bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Yapılan tespit sonucu detaylı arama gerçekleştirilen aracın LPG tankına gizlenmiş 28 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmaya Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediliyor.

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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ticaret Bakanlığı Tütün Uyuşturucu
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