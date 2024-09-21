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Gündem
TRT Haber 21.09.2024 09:53

MİT ve TEM'den PKK'ya nokta operasyon

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

MİT ve TEM'den PKK'ya nokta operasyon

Avustralya’da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edilen PKK/KCK’lı Çiğdem Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından uzun süredir takip altındaydı.

Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Çiğdem Aslan’ın faaliyetleri adım adım izlendi. 

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Aslan'ın İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği bilgisine ulaşıldı.

Terörist Aslan, MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan PKK/KCK’lı Çiğdem Aslan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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