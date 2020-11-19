İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'ne katıldi.

Bakan Soylu terörle mücadeledeki son rakamları paylaştı. Yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü açıklayan Soylu son 4 yılda ikna yoluyla 824 teröristin teslim olduğunu, kendiliğinden teslim olanlarla birlikte bu sayının 1842'ye ulaştığını söyledi.



Örgüte katılımın ise 5 binli rakamlardan geçen yıl 130'a, bu yıl ise 52'ye düştüğünü kaydetti.

"PKK'nın defteri önümüzdeki yıl kapatılacak"

Bakan Soylu, "Yurt içinde PKK’nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur" dedi.