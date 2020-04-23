İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde dün Türkiye Güven Huzur uygulaması düzenledi.

52 bin 220 personelin katıldığı uygulamada, marketler, süpermarketler, pazar yerleri, fırınlar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe cezası

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 205 kişiye, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 424 kişiye ve 65 yaş üstü 805 kişiye olmak üzere toplam 6 bin 434 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

399 aranan şahıs yakalandı

Denetimlerinde bin 291 bin 871 kişi sorgulandı, 399 aranan kişi tespit edildi. 25 kişi gözaltına alındı.

3 bin 528 araç sahibine para cezası

Uygulamada 224 bin 554 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 406 toplu taşımaya, 140 ticari taksiye ve 2.982 diğer araçlara olmak üzere toplam 3 bin 528 araç sahibine/ sürücüsüne idari para cezası verildi.

99 bin 965 iş yeri denetlendi

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleşen uygulamada 9 bin 932 park-bahçe, 2 bin 950 mesire-yürüyüş alanı ile 99 bin 965 iş yeri denetlenirken, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 24, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 186 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 116 olmak üzere toplam 326 iş yeri işletmecisine/ sahibine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

