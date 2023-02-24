Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sunmak amacıyla “Evim Yuvan Olsun” kampanyasını başlattı.

YTB Başkanı Abdullah Eren de yurt dışındaki vatandaşların bu kampanyaya katılmaları için çağrı yaptı.

Depremden etkilenen insanlara sıcak bir yuva sunmak isteyenler için Türkiye’nin önemli ve örnek bir kampanya başlattığını belirten Eren, bir mesaj yayınladı.

Yurt Dışındaki Vatandaşlarımızı EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASINA Güçlü Destek Vermeye Davet Ediyorum????



????️Depremzede vatandaşlarımıza Türkiye'deki evinizi ücretsiz ya da düşük kira ile verebilir veya onlara nakdi kira desteği sağlayabilirsiniz.



Tüm Detaylar➡️https://t.co/EMlbogPreP pic.twitter.com/hAun9hGVSf — Abdullah Eren (@abdullah_eren) February 18, 2023

''Evlerinizi depremden etkilenen insanlarımıza açabilirsiniz''

Mesajında depremden etkilenen vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu şeyin sıcak bir yuva olduğunu söyleyen Abdullah Eren, bu kapsamda “Evim Yuvan Olsun” kampanyasının başlatıldığını aktardı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’nin farklı yerlerinde kullanmadıkları veya boş evleri olduğunu ifade eden Eren, “Devletimiz boş veya kullanmadığınız evlerinizi depremden etkilenen insanlarımıza açmanız için bir proje başlattı. Bu kampanya sayesinde devletimizin gözetiminde evlerinizi depremden etkilenen insanlarımıza açabilirsiniz. Bu kampanyaya yurt dışındaki vatandaşlarımızın hepsinin katılmasını arzu ediyor, sizleri sevgi ile selamlıyorum” dedi.

Evim Yuvan Olsun Kampanyası

Tüm süreç boyunca devlet kontrolünde üç farklı seçenek sunuluyor. Öncelikle uygulama kapsamında, boş ya da kullanılmayan evler en az 3 ay süreyle depremden etkilenen vatandaşların kullanımına sunulacak.

Evini depremzedelere açmak isteyenler için bu süreci ilçe kaymakamlıkları yürütecek. 3 ayın sonunda süre istenirse 12 aya uzatılabilecek. İkinci olarak kampanyaya katılan vatandaşlar piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle evlerini depremzedelere kiralayabilecek.

Bu süreci de evin bulunduğu ilçe kaymakamlıkları yönetecek. Ev sahibi tarafından belirtilen kira bedeli piyasa koşulları ile kıyaslanacak. Üçüncü olarak ise nakdi kira yardımı yapmak isteyenler de kampanyaya katılabilecek.

Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin; elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için kaymakamlık tarafından ödenecek.

Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacak. Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşın ise Türkiye Sigorta bir güvence sunuyor. Kampanyaya başvuru ve detaylar www.evimyuvanolsun.org adresinde yer alıyor.