Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 12:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Ev sahipleri de kiracılar da konteyner kentlere gidebilecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adıyaman’da deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ''Ev sahipleri de kiracılar da konteyner kentlere gidebilecek. Öncelik yakınlarını kaybedenlerde olanlar'' dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
Ev sahipleri de kiracılar da konteyner kentlere gelebebilecek. Öncelik şart yakınlarını kaybedenlerde olanlar.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Deprem Süleyman Soylu
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