Haber Giriş: Kaynak: AA
Yurt dışı uçuşlar risksiz ülkelere yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: koronavirüs yurt dışı uçuşlar Adil KaraismailoğluSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 10:31
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