Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılayın iyiliğin, merhametin ve vicdanın hiçbir koşulu olamayacağını, bir buçuk asrı aşkın tecrübesiyle ispat ettiğini ifade etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılayı’nın kuruluş yıldönümünü kutluyorum. @Kizilay iyiliğin, merhametin ve vicdanın hiçbir koşulu olamayacağını, bir buçuk asrı aşkın tecrübesiyle ispat ediyor. #Kızılay152Yaşında — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 11, 2020

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kızılay, iyiliğin, merhametin ve vicdanın hiçbir koşulu olamayacağını, bir buçuk asrı aşkın tecrübesiyle ispat ediyor. Hayatın dar boğazlarını genişleten, yaraları şefkatle saran Kızılayın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle herkesi Kızılaya kan bağışı yapmaya davet ediyorum."