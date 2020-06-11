Son yıllarda kara, hava ve deniz ayırt etmeksizin bu alanların hepsinde son derece etkin görevler üstlenebilen yerli/milli araçlar üretebilen Türkiye, 2021 yılında envantere girmesi planlanan TCG Anadolu ile mavi vatanda da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Ülkemizin 2003 yılında dahil olduğu ve bugüne kadar tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesine rağmen teslimatında sorunlar yaşadığı F-35 projesinin mevcut durumu yeni ve farklı senaryoların masaya yatırılmasına neden oldu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in geçtiğimiz günlerde yaptığı ve mevcut İHA-SİHA’ların TCG Anadolu’da konuşlanabilmesi için modifiye edilebileceğini vurguladığı açıklamasında öne çıkan bir diğer nokta “Sadece TCG Anadolu’da görev yapsın diye yine deniz konuşlu yeni tip SİHA tasarımı için çalışmalar ve ön analizler var” sözleri oldu.

Yol haritası belirleniyor

Savunma sanayii araştırmacısı Hakan Kılıç, İsmail Demir’in konuyla ilgili görüşlerinin Türkiye’nin bu alandaki gelecek adımlarının ne olabileceğine dair bir yol haritası koyması sebebiyle son derece önemli olduğuna işaret etti.

Kamuoyunda TCG Anadolu çok amaçlı havuzlu çıkarma gemisinin üzerinde hangi sabit kanat platformları olacağına dair farklı görüşlerin olduğunu anlatan Kılıç, “Bu konu biraz daha açıklığa kavuşmuş oldu. Bilindiği gibi TCG Anadolu, LHD sınıfı bir gemi. LHD sınıfına ise jet motorlu yani avcı uçakları içinde dikey-iniş kalkış yapanlar haricindekilerin inip kalkabilmesi mümkün değil” bilgisini paylaştı.

[Savunma Sanayii Araştırmacısı Hakan Kılıç.]

Katapult sistemi de çözüm olmaz

Şu an dünyanın hiçbir ülkesinde dikey iniş-kalkış yapabilecek tipte bir uçak üretmek için proje yürütülmediğine vurgu yapan Kılıç, şöyle devam etti:

“Mevcut Rus ve Çin projeleri var. Ancak her iki ülkenin de deniz havacılığını uçak gemisi platformları üzerine kurduğu için kısa iniş kalkış veya katapult kalkışlı uçaklardan ibaret.

Ülkemiz kamuoyunda sürekli olarak yanlış bir ve algı ile ‘F-35B olmaz ise gemiye katapult sistemi koyar uçakları öyle kaldırırız’ tarzı görüşler konuşuluyor. Bu durum maalesef gerçek değil. Eğer bunu dener ve uçağı kaldırmayı başarsanız bile indirmeniz mümkün olmaz. Çünkü kanca sistemi ile ineceği uzunlukta bir pisti yok TCG Anadolu’nun. Bunun sebebi ise TCG Anadolu’nun bir uçak gemisi değil, LHD boyutunda bir çıkarma gemisi olması.”

“İlk dönem için son pratik bir çözüm”

Hakan Kılıç, dünyada TCG Anadolu uzunluğunda bir gemiye inebilecek F-35B dışındaki uçakların günümüzde ‘demode’ kabul edilen ABD/İngiliz Harrier uçakları olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

“Türk askeri ve sivil savunma çevrelerinin bu uçakları da teknik yetersizliklerinden dolayı düşünmediklerini biliyoruz.

SSB Başkanı İsmail Demir’in açıklamaları gelecek döneme dair izler taşıyor. Anladığımız kadarıyla ilk etapta mevcut İHA/SİHA’ların gemiye inip kalkacak ve deniz konuşlu görev yapacak şekilde modifiye edilmesi kuvvetle muhtemel.

[TCG Anadolu'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Foto: AA]

Öte yandan sadece TCG Anadolu’da görev yapsın diye üretilecek yeni tip, yine deniz konuşlu SİHA tasarımı için çalışmalar ve ön analizlerin yapıldığını da ilk kez duymuş olduk.

Hiçbir SİHA insanlı savaş uçağının hele de F-35B’nin yerini tutmaz. Ancak maliyet etkinlikten ziyade kaynakların verimli kullanılması ve çözüm üretilmesi adına, politik sebeplere takılmış olan F-35B yokluğunda geminin hava keşif ve yakın hava desteği unsurlarından geri kalmaması için bu adımlar mantıklı bir çözüm. TCG Anadolu servise girdiğinde söz konusu İHA-SİHA platformları hemen hazır olmasalar da ileride gemi üzerinde milli SİHA’larımızı görme şansımız olacak.”