Amerikan medyasının köklü dergilerinden Forbes Türk donanmasının amiral gemisini TCG Anadolu'yu inceleyen bir yazı yayınladı.

Yazıda, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğu ve uçak gemisi ile yeni kabiliyetler kazanacağı vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Libya'da hem de Suriye'de faaliyetleri olduğunun belirtildiği yazıda, TCG Anadolu ile Türk donanmasının, bilhassa denizaşırı operasyonlarda daha da güçleneceği ifade edildi.

Geminin yerli imkanlarla yapıldığına dikkat çekti

Türkiye'nin ilk uçak gemisini "etkileyici" olarak niteleyen Forbes Dergisi, geminin yerli imkanlarla yapıldığına dikkat çekti. Makalede, Anadolu'nun hem uçak hem de çıkarma gemisi özellikleri taşıdığı, bu özelliği taşıyan araçların savunma camiasında doklu helikopter gemisi olarak adlandırıldığı ifade edildi.

Özellikleri ve silah kapasitesi tek tek anlatıldı

Yazıda, TCG Anadolu'nun özellikleri ve silah kapasitesi de tek tek anlatıldı. Helikopter ve savaş uçaklarının gemiye inebileceği belirtildi.

Milli imkanlarla üretilen ATAK helikopterinin ve Hızır Torpido Karşı Tedbir sisteminin TCG Anadolu'da bulunacağının altı çizildi.

Forbes dergisi, uçak gemisinin yapımında sona gelindiği, yakında radar sistemlerinin adapte edileceği bilgilerine de yer verdi.