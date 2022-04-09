Hastalığına Fas'ta ve Hollanda'da tedavi bulunamayan Yusuf bebeğin annesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek Türkiye'den yardım istemişti.

Türkiye, yardım talebi üzerine harekete geçti. Yunus bebek Türkiye'nin ambulans uçağıyla Ankara'ya getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Yusuf bebeğin annesinin yardım isteğini geri çevirmeyerek Bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket edeceğini açıklamıştı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor."