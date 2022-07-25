Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, MSB
Yunanistan'ın ölüme ittiği düzensiz göçmenler İHA ile tespit edildi
Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik zulmü sürüyor. Yunan unsurlarının Ege'de göçmenleri geri itmesi İHA ile tespit edildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise ölüme itilen göçmenleri kurtardı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir İHA, Muğla kıyılarında devriye görevindeydi.
Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun/Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Etiketler: Yunanistan Düzensiz Göçmenler Milli Savunma Bakanlığı
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