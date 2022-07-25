Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonla 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bir skandala imza atarak kadın teröristler için taziye mesajı yayımladı. Operasyonda öldürülen Jiyan Efrin kod adlı teröristin itirafları ortaya çıktı. Bir video kaydında yer alan itiraflarda kadın terörist, PKK kamplarında eylem için eğitim aldıklarını, Türk askerine karşı saldırılar düzenlediklerini ve çocukları kullandıklarını itiraf etti.

ABD'den 'terör' taziyesi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Cuma günü düzenlenen operasyonda 3 PKK/YPG'li kadın terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından ABD'den skandal bir paylaşım geldi. ABD Merkez Komutanlığı teröristler için taziye mesajı yayımladı. Tepki çeken paylaşımda teröristlere yönelik "kritik savaşçılardı" ifadesi kullanıldı.

Teröristin itirafları ortaya çıktı

PKK’nın Suriye kolu SDG'nin sözde genel komutan yardımcısı Jiyan Efrin kod adlı Salwa Yusuf da etkisiz hale getirilen teröristler arasındaydı. Kadın teröristin Türkiye'ye karşı yürütülen eylemlerle ilgili itirafları ortaya çıktı.

Afrin doğumlu Salwa Yusuf, PKK kamplarında saldırılar için eğitim aldığını söyledi.

"Silah için karakollara baskın yaptık, şehirlerde eylem yaptık"

Salwa Yusuf'un, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde rol oynadığı, iç savaş ile birlikte yeniden Suriye'ye geçtiği belirlendi. Kadın terörist karakollara baskınlar düzenlediklerini de itiraf etti.

"Silah olmadan dağda yaşayamazdın yani düşman rahat bırakmazdı Türk Devleti. O kampa ilk gittiğimde 70-75 arkadaşdık ve her biri bir yerden gelmişti. Bir ülkeden gelmiş, dil lehçesi de farklıydı. Bir karakolu düşürdüğümüz zaman baya cephane alırdık, silah da alırdık kim cephane istese karakolu düşürmeleri gerekiyordu ki ondan alırlardı. Köylere inerken bile sanki bir eyleme gidecek şekilde kendimizi hazırlıyorduk. Birkaç kere öyle çatışmalar da olmuştu köyün içinde."

"Suriye'de kız çocuklarını örgüte katmak için çalıştık"

İtiraflar, terör örgütünün çocukları nasıl kullandığını da kanıtlar nitelikte. Terörist Salwa Yusuf 12-16 yaş arası kız çocuklarını örgüte katmak için faaliyet yürüttüklerini söyledi. Çocukları ailelerinden koparmak için ev ev dolaştıklarını belirtti.

ABD, Suriye'de DEAŞ bahanesi ile terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyi sürdürüyor.