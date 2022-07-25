Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.''