Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 08:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'ın ölüme ittiği 84 göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme itmeye devam ediyor. Ege Denizi'nde 84 göçmen ekiplerce kurtarıldı. Muğla'nın Milas ilçesinde ise 18 göçmen saklandıkları adreste yakalandı.
Yunanistan'ın Ege Denizinde göçmenlere uyguladığı zulüm bitmek bitmiyor.
Son olarak Muğla'nın Dalaman, Dikili ve Marmaris ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisi alındı.
Yunan güvenlik unsurlarınca geri itilen 84 düzensiz göçmen için Türk Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu. Lastik botlardaki göçmenler, ekiplerce son anda kurtarıldı.
Muğla'da yakalanan 18 göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
Muğla'nın Milas ilçesinde de 18 düzensiz göçmen önceden belirlenen adreste yakalandı.
Kaçak geçişe aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi de tutuklandı.
Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Yunanistan Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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