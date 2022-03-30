Yunanistan'ın Ege Denizinde göçmenlere uyguladığı zulüm bitmek bitmiyor.

Son olarak Muğla'nın Dalaman, Dikili ve Marmaris ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisi alındı.

Yunan güvenlik unsurlarınca geri itilen 84 düzensiz göçmen için Türk Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu. Lastik botlardaki göçmenler, ekiplerce son anda kurtarıldı.

Muğla'da yakalanan 18 göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde de 18 düzensiz göçmen önceden belirlenen adreste yakalandı.

Kaçak geçişe aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi de tutuklandı.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.