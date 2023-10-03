Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından hudutlarda kaçak girişlerle mücadelenin sürdüğünü aktardı.

Edirne’de görev yapan hudut kartallarının Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladıklarını vurguladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.

FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor.



Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/CmXRmTZvmz