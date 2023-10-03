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Milli Savunma Bakanlığı 03.10.2023 10:37

Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan 5 kişiden 4'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından hudutlarda kaçak girişlerle mücadelenin sürdüğünü aktardı.

Edirne’de görev yapan hudut kartallarının Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladıklarını vurguladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.

 

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