Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı
Edirne'de, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiden 11'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB #TSK pic.twitter.com/CgZm2iz7E5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2021
Etiketler: İnsan Kaçakçılığı FETÖ
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