Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görevli güvenlik güçlerinin, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı, incelemede bu kişilerin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Etiketler: Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı FETÖ Terörle Mücadele
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