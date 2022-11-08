Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki topraklarını kahramanca bir mücadele sonucunda azad eden kardeş Azerbaycan’ı 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle kutluyoruz" ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ordusunun elde ettiği başarının tüm bölgede barış ve huzur umutlarını yeşerttiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, işgalden kurtarılan toprakların yeniden inşa ve ihyası dahil olmak üzere, Güney Kafkasya genelinde güvenlik, istikrar ve iş birliğinin artırılması için Azerbaycan ile tam dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürecektir" değerlendirmesi yer aldı.