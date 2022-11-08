Şentop, Zafer Bayramı dolayısıyla Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya tebrik mektubu gönderdi.

Azerbaycan'ın Zafer Bayramı dolayısıyla kardeş Azerbaycan halkını tebrik eden Şentop, "Kardeş Azerbaycan halkı için haklı bir gurur kaynağı olan ve Türkiye başta olmak üzere Türk dünyasını sevince boğan zaferiniz kutlu ve daim olsun." ifadesini kullandı.

"Tek millet, iki devlet" şiarı üzerine inşa edilen ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönündeki iradeyi, her vesileyle başarılı şekilde hayata geçiriyor olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Şentop, "Önümüzdeki dönemde de ülkelerimizin yakın işbirliğinin bölgemiz ve ötesinde, barış, refah ve istikrara önemli katkı sağlayacağına tüm kalbimle inanıyorum. Cesaret ve fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacak aziz şehit kardeşlerimize de yüce Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu.