Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.''