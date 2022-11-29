Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 15:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada yakalanan 4 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.''
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/eE5kmJl6GM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2022
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