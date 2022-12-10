Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı
[MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2022
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/NswVkHpP7Q
Etiketler: Yunanistan Terörle Mücadele Terör Örgütü FETÖ
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