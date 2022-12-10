Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."