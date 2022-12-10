Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamu eliyle işletilen kamping tesislerinin işletme hakkı devredilemeyecek
[Arşiv-AA]
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, kamu eliyle işletilen kamping tesislerinin işletme hakkı devredilemeyecek veya kiralanamayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, bungalov üniteleri taban alanının 20 metrekareyi geçemeyeceğine yönelik "taban alanı şartı", kamu eliyle işletilen kampinglerdeki bungolov ünitelerinde aranmayacak.
Ayrıca kamu eliyle işletilen kamping tesislerinin işletme hakkı devredilemeyecek veya kiralanamayacak.
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Son Haberler
- 14:18
- 14:20
- 14:16
- 13:59
- 13:40
Sıradaki Haber
Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz